Um homem espanhol tentou viralizar nas redes, após compartilhar um vídeo no qual aparece dançando em cima de um carro em movimento sem ninguém conduzindo. E de fato, as imagens repercutiram, porém no Twitter da Guarda Civil que investiga o caso e está buscando o condutor.

Em sua publicação, a instituição escreveu: “Dançando no telhado de seu carro ao circular dentro do túnel da represa Cenajo. O objetivo era gravá-lo para publicar em uma rede social. A @guarda Civil de Albacete o investiga por um crime contra a segurança no trânsito”.

#AsíNO❗Bailando encima del techo de su turismo cuando circulaba por el interior del túnel del embalse del Cenajo. El objetivo era grabarlo para publicarlo en una red social.



La @guardiacivil de Albacete le investiga por un delito contra la seguridad del tráfico. pic.twitter.com/oquuhZv2Tq — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 9, 2021

Ao analisar a gravação, é possível ver que pouco tempo após fazer sua dancinha, o homem corre aparentemente desesperado para poder deter o veículo que seguia sozinho.

Segundo detalhes compartilhados pelo site Depor, o fato se torna ainda mais perigoso pelo túnel ter faixa única, o que poderia facilmente resultar em um acidente no momento em que o indivíduo desce do teto do carro.

Ainda de acordo com o portal, caso o homem seja condenado, por infringir o Artigo 380 do Código Penal Espanhol ele poderia se ver implicado em “penas de prisão de seis meses a dois anos e a retirada da carteira de habilitação entre um a seis anos”.

Vale lembrar que esse tipo de iniciativa não deve ser em nenhuma hipótese reproduzida.

