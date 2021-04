Nas últimas semanas, o vídeo que mostra uma sucuri enorme tomando sol se tornou viral. Algumas espécies fêmeas desta cobra, que também é conhecida como anaconda, em casos raros, podem chegar a medir até 8 metros de comprimento.

De acordo com o Meio Norte, a sucuri foi flagrada na beira de um rio brasileiro por um pescador e a gravação foi publicada no canal Dicas de Pescador, do especialista em pesca esportiva Carlos Pancieri.

Já pensou ficar cara a cara com uma cobra deste tamanho?

Apesar de deslocar-se no solo, a sucuri apresenta hábitos aquáticos, por isso é comum vê-las perto de pântanos, rios e lagoas. Ela possui seus olhos e narinas no alto da cabeça, para que possa ver e respirar enquanto nada.

Um dos seus hábitos de caça para abater sua presa, é aguardar pacientemente na água, mantendo apenas o focinho acima da superfície. No entanto, ela também pode caçar em terra e enfrentar grandes presas.

As sucuris verdes são as maiores cobras do mundo em circunferência e são encontradas em quase todo o Brasil, com exceção apenas dos Pampas Gaúchos, segundo a Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

Elas se alimentam de mamíferos, aves e répteis de pequeno a médio porte. Elas podem passar semanas fazendo a digestão de animais maiores.

As sucuris matam por meio da contrição, imobilizando as presas até que seu fluxo sanguíneo seja interrompido e o animal possa ser engolido.