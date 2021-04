Um vídeo impressionante, compartilhado nas redes sociais, registrou recentemente uma luta feroz entre dois pandas selvagens na China.

Câmeras infravermelhas de uma área protegida na província de Sichuan registraram o momento, como revelado pelo site 20minutos.

Como revelado, uma luta pouco pacífica e inusitada, pois não é muito comum ver imagens assim destes animais.

A causa da disputa entre os dois machos, que segundo a análise das câmeras durou no total dezessete minutos, poderia ter sido o namoro de uma fêmea.

Pandas selvagens na China

Ainda de acordo com as informações, a luta impactante terminou com um dos pandas ferido e saindo de cena.

Agora sua trilha está sendo seguida por pesquisadores nesta área protegida na China, que abriga essa espécie em extinção.

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados com o momento. Confira:

Com informações do site 20minutos

LEIA TAMBÉM: