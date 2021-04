Um registro considerado por muitos como impressionante ganhou recentemente as redes e um canal do YouTube. Nesta oportunidade, um homem, morador da cidade de Guayaquil, no Equador, que há 10 anos possui somente um braço, foi gravado levantando um peso de quase 90 kg.

No vídeo, é possível ver como o homem, cuja identidade não foi revelada, faz um grande esforço e ao mesmo tempo recebe bastante incentivo para atingir o seu objetivo.

Junto com as imagens, na descrição da gravação divulgada no YouTube há mais detalhes: “Há quase 10 anos sofri um acidente de motocicleta que causou graves danos aos nervos do braço direito. Desde então, adaptei minha mente e corpo para praticar crossfit e muitos outros esportes. Neste vídeo, estou levantando 195 libras (aproximadamente 90 kg), como resultado de um treino incrível e um novo personal trainer”, finaliza.

Internautas deixaram suas impressões

Além das visualizações em pouco tempo de publicado, o vídeo rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Qualquer um que já passou algum tempo sério na academia sabe o quão impressionante isso foi”;

“Isso é realmente louco, duvido que eu consiga levantá-lo com as duas mãos tão alto”;

“Eu estaria gritando e batendo palmas! Isso foi incrível!”.

