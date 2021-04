Um vídeo impressionante registrou o momento exato em que uma baleia gigante dá um salto próximo de mergulhadores em alto mar no Japão.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

Nas imagens, é possível ver como a gigante baleia jubarte surgiu como um foguete e deu um grande salto, próximo dos exploradores.

Reprodução YouTube – Viralhog

Baleia gigante da salto próximo de mergulhadores

“Um dia incrível de mergulho nas águas cristalinas de Okinawa não poderia ter terminado em um momento mais cheio de adrenalina”, detalhou o mergulhador.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados com o momento.

O caso foi registrado na região de Okinawa, no mês passado, no Japão. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal ViralHog

