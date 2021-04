Compartilhado hoje no TikTok pelo perfil Latest Sightings que traz registros frequentes da vida selvagem, um vídeo mostra mais uma situação e um retrato do reino. Nesta ocasião, a gravação mostra uma breve perseguição e ataque brutal de leões a um grupo de zebras.

No vídeo, é possível perceber que os animais estão correndo desesperadamente para escapar dos felinos, porém uma das zebras é atacada em cheio por um dos leões. Pode-se escutar ainda o som emitido pelo animal no momento do ataque.

Ao analisar a gravação, nota-se ainda que um dos felinos está escondido entre a vegetação, o que contribuiu para um ataque certeiro e sem grandes dificuldades.

Vídeo tem repercutido entre os internautas

Em pouco tempo de publicado, o vídeo rendeu diversas curtidas e comentários, muitos deles surpresos com a precisão no ataque do felino.

Gravação é um registro da vida selvagem

Como já reforçado em outras oportunidades, embora as imagens possam ser fortes ou sensíveis para algumas pessoas, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem. Assim sendo, os animais precisam adotar tais posturas para garantir suas refeições e sobrevivência.

Está curioso para conferir como tudo aconteceu? Então, assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok.

