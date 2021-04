Um vídeo gravado na África do Sul surpreendeu as redes sociais ao mostrar como um homem levou seu animal de estimação para passear e acabou chamando a atenção de várias pessoas. As imagens mostram como ele desfila pelas ruas com uma píton no vidro de um carro conversível.

De acordo com o portal YEN, a gravação foi publicada no Twitter pode @Advobarryroux, mas maiores informações não foram divulgadas.

Um animal de estimação que deve ser tratado com cuidado

Reprodução /Pixabay skeeze

Em muitos países as pessoas podem ter cobras pítons como animais de estimação de forma legalizada. No Brasil, as pessoas só podem criar repteis em casa com uma autorização do IBAMA, segundo o portal Petz.

Confira mais:

É importante recordar que as cobras devem ser tratadas com diversos cuidados especiais e por pessoas que sabem como manipular o animal adequadamente. Mesmo sendo animais criados em casa, eles podem se estressar e atacar.

No YouTube é possível encontrar vídeos em que pítons atacam os cuidadores quando se sentem ameaçadas.