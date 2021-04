Qual seria sua reação caso estivesse dentro do seu carro ou caminhando pela rua e se deparasse com um tigre pendurado na janela de um veículo? Caso nunca tenha pensado em uma situação deste tipo, um vídeo divulgado no Twitter mostra justamente isso.

Não há muitos detalhes sobre o ocorrido, mas as imagens falam por si e mostram este fato inusitado, no qual um tigre aparece tomando um “arzinho” da janela de um carro que está em movimento, semelhante ao que fazem gatos domésticos ou até mesmo cachorros.

Segundo a legenda do vídeo, a gravação foi registrada na zona turística de Mazatlán, município localizado no México. “Acho que vi um gatinho lindo”, dizia parte da mensagem.

Fique atento e se proteja!

Vale lembrar que embora neste caso o animal esteja aparentemente tranquilo, caso se depare com uma espécie selvagem, em nenhuma hipótese deve tentar algum tipo de aproximação, para evitar um acidente, seja ele grave ou até mesmo fatal.

Além disso, caso se depare com um animal desta ou qualquer outra espécie selvagem circulando sozinho, acione imediatamente o serviço de proteção, que irá direcioná-lo para o local adequado.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Então assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter:

#VideoViral 📹

Me pareció ver un lindo gatito 👀

Pasean a tigre de bengala en auto por zona turística de #Mazatlán 🚗🐯 pic.twitter.com/bjxDncKkUM — Distritt Puebla (@DistrittPuebla) April 7, 2021

