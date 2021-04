Um caso inusitado ocorreu recentemente em uma cidade da Colômbia e tem repercutido nas redes. Se você está se questionando o que aconteceu, uma família levou embora de um hospital, sem autorização, o corpo de um familiar que havia falecido de Covid-19, segundo diagnóstico médico.

Inconformados com o parecer fornecido pelo centro médico e com os protocolos de sepultamento, os familiares decidiram levar o corpo do familiar, mesmo que sem a permissão do hospital.

De acordo com detalhes revelados pelo portal Noticias RCN, o indivíduo falecido, que foi identificado como Ramón Eliecer Quintero, sofria com problemas respiratórios há alguns anos.

Segundo ainda informações compartilhadas, no momento do ocorrido havia autoridades policiais e seguranças no local, porém isso não foi o suficiente para que os familiares levassem o corpo, conforme é registrado na gravação que foi divulgada nas redes.

“Não estávamos exigindo o hospital, nem o culpávamos pela morte. Só queríamos levá-lo para casa, para enterrá-lo”, relatou uma das filhas do falecido em entrevista ao portal.

Por fim, não foram divulgadas novas informações até o momento sobre o caso que aconteceu ontem (8) e nem se as autoridades conseguiram recuperar o corpo.

Confira abaixo a gravação divulgada no Instagram que mostra mais detalhes.

