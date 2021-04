Você já pensou alguma vez na vida em praticar rafting? Caso já tenha refletido sobre esta ideia, queremos antes te convidar a conferir um vídeo divulgado no YouTube, combinado?

Para quem está se questionando sobre o que aconteceu, a gravação mostra um grupo de pessoas que estava se preparando para entrar com um bote no rio, para então praticar o rafting, porém foram surpreendidos por um “pequeno” detalhe.

No vídeo, é possível escutar o indivíduo que possivelmente guiará o grupo dizer: “Galera, 1, 2, 3, rafting radical, beleza?”. Após a contagem regressiva, as pessoas teriam que dar um impulso para que o bote entrasse no rio e é aí que está o problema. Ao invés de conseguir movê-lo, quase todos caem para fora, diretamente no rio.

Não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso e nem o local do ocorrido, mas as imagens por si só demonstram o fato.

Internautas caíram na risada com o ‘rafting radical’

No YouTube, além das visualizações, os internautas aproveitaram para deixar comentários, dentre eles: “Ai gente, fazia tempo que não ria tanto assim. Obrigada a todos envolvidos. Já assisti umas 20x e ri até a barriga doer em todas”, escreveu uma das telespectadores.

Por fim, está curioso para ver como foi a tentativa de “rafting radical”? Então, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube.

