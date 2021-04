Um trabalhador, de apenas 23 anos, morreu nesta semana após ser picado por uma abelha no Chile, de acordo com informações do site Publimetro.

Conforme revelado, Luis Hernán Muñoz se levantou no domingo cedo para trabalhar em uma fazenda no município de Curicó.

De acordo com o site “Vivimoslanoticia.cl”, no entanto, o jovem voltou rapidamente para casa em sua motocicleta, depois que foi picado por uma abelha e começou a se sentir mal.

De forma preliminar, a morte teria sido causada por uma reação alérgica. Gisel Muñoz, prima da vítima, disse à Rádio VLN que ele começou a ter dificuldade para respirar, depois do ataque.

Após um desmaio em sua residência, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde por familiares, onde foi confirmada sua morte, ocorrida no caminho.

Ainda de acordo com as informações, ele sofria de asma. Nas cinco ocasiões anteriores, também ocorridas neste ano, ele teria procurado um médico.

