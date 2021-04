Um vídeo divulgado recentemente por um canal do YouTube traz mais um retrato da vida selvagem e de como os animais precisam entrar em uma verdadeira batalha, não somente para se alimentar, mas principalmente para garantir sua sobrevivência.

Para quem está curioso sobre o que aconteceu, nesta oportunidade, um urso foi flagrado em um ataque brutal a um javali. No vídeo, é possível ver como o animal crava seus dentes no pescoço do porco-bravo (como também é conhecido o javali) e tenta arrastá-lo pelas folhas.

De acordo com detalhes revelados, esta situação foi registrada durante um passeio de turistas pelas montanhas do Tennessee, Estados Unidos.

Embora tenha tentado escapar das mais variadas formas, ao analisar o vídeo, é possível que ao final o javali não resistiu e acabou sendo morto pelo urso.

Vídeo traz retrato da vida selvagem

Como citado em outras oportunidades e no início deste texto, embora para muitos as imagens possam ser fortes, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem, ou seja, os animais precisam adotar tais comportamentos para garantir sua sobrevivência.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube e que tem repercutido:

Detalhe importante! Alertamos que as imagens compartilhadas podem ser sensíveis para alguns indivíduos.

