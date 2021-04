Uma situação incomum foi registrada em um vídeo nesta semana: abelhas construíram uma colmeia gigante dentro de um armário residencial no Vietnã.

A gravação impressionante foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, no YouTube.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários.

Reprodução YouTube – Viralhog

Abelhas constroem colmeia gigante

Nas imagens, é possível ver uma grande colmeia dentro do um armário residencial, com vários jovens no ambiente.

O momento foi capturado em Luc Ngan, distrito rural da província de Bac Giang. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

