Você é do tipo que ama um bom vídeo com um momento de fofura? Se este é o seu caso, se prepare, pois um vídeo divulgado no TikTok pela usuária Kelly Peters traz o registro de um bebê que já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações na plataforma.

Para quem está se perguntando o que aconteceu, nesta gravação, Belle, uma bebê aparece imitando seu avô caminhando com uma bengala.

No vídeo, é possível ver como a pequena incorpora fielmente o personagem e faz a pessoa responsável pelas imagens cair na risada. Junto com o vídeo, Kelly escreveu: “Belle adora imitar o vovô”.

Momento de fofura repercutiu entre os internautas

Além das visualizações, os internautas deixaram diversos comentários na gravação, dentre eles:

“Ela acertou em cheio”;

“Essa é a caminhada de uma vida de trabalho duro”;

“Eu amo como o vovô está tão feliz com isso. É assim que você garante que nunca estragará sua vida”;

“Este é o melhor vídeo de todos os tempos”;

“Não consigo sair do vídeo”.

Ficou curioso e uer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no TikTok e que tem feito diversos internautas caírem na risada:

