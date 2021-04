Além de surpreender as pessoas no próprio vaso sanitário do banheiro, as pítons da Tailândia também podem causar problemas quando se tornam invasoras dentro dos carros das pessoas.

De acordo com o portal News 18, um fazendeiro tailandês chamado Sangwan Rachawong, ficou chocado ao avistar uma píton entrando na sua caminhonete. O réptil acabou se alojando no motor do carro depois que ele foi estacionado em canaviais.

O homem confessou que chegou a deixar o capô aberto e esperou durante muito tempo que a cobra saísse sozinha do carro mas ela acabou buscando um lugar ainda mais escondido dentro do automóvel e logo desapareceu de vez.

Isso deixou Rachawong sem outra opção a não ser buscar ajuda. O vídeo mostra dois policiais no local monitorando a situação enquanto a equipe de resgate realiza seu trabalho. Logo a cobra surge de dentro do tanque de combustível e é imobilizada por alguém que segura sua cabeça firmemente.

Confira as imagens:

A captura durou uma hora, mas o animal foi tirado com segurança de dentro do carro. A equipe de resgate limpou e cuidou do animal para depois voltar a soltá-lo na natureza novamente, perto da mesma região que o fazendeiro o viu entrar no seu carro.

O The Indian Express, informou que o fazendeiro justificou a entrada da cobra para os profissionais: “Acho que estava procurando um local seguro para fazer um ninho e encontrou um espaço confortável no meu carro”, disse ele.

Confira mais:

As fêmeas de pítons podem chegar a colocar até 100 ovos, que incubam por dois a três meses. Para manter os ovos aquecidos, elas contraem ou estremecem continuamente os músculos do seu corpo.

Nesta fase, as cobras defendem seus ovos e podem se tornar bastante agressivas até mesmo quando são criadas como animais de estimação.

O especialista em repteis Jay Brewer, que fundou o Reptile Zoo nos Estados Unidos, mostra sempre os botes que estas cobras podem desferir quando se sentem ameaçadas.