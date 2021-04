Embora o processo de vacinação contra o coronavírus já tenha se iniciado ao redor do mundo, é necessário continuar seguindo os protocolos de saúde, para que o número de contágios não aumente ainda mais. De toda forma, mesmo com todas as orientações, um vídeo considerado polêmico começou a circular nas redes e vem dividindo opiniões.

Para quem está se perguntando o que aconteceu, um padre da cidade de Copán, em Honduras, estava no meio de uma celebração de Domingo de Ramos, quando de repente ele tira a máscara de uma das fiéis que estavam no local e a joga no chão.

De acordo com informações compartilhadas, o fato aconteceu na paróquia de San Juan Bautista de Corquín e o líder religioso que aparece nas imagens é Rolando Peña.

Após retirar e jogar fora a máscara da mulher, o padre segue com seu discurso dizendo: “Se tu és feliz assim. Olha como eu ando, vai. Tira, vamos à liberdade, vamos à descoberta, vamos”, incentivando para que outras pessoas façam o mesmo.

Padre se pronunciou sobre o vídeo polêmico

Segundo detalhes revelados, após toda a repercussão do caso nas redes, Rolando se pronunciou e disse que tudo não passava de uma brincadeira que geralmente faz quando está pregando.

No YouTube, o vídeo rendeu diversos comentários de pessoas revoltadas com a atitude do líder católico.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo à gravação compartilhada na internet.

