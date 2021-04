Um vídeo compartilhado recentemente no TikTok traz o registro de uma situação desesperadora vivida por uma menina que brincava com seu cachorrinho.

Na gravação, que já conta com mais de 19 milhões de visualizações, é possível ver que a menina está em um momento de diversão com seu pet, quando é surpreendida pelo ataque brutal de um cachorro pitbull.

Pode-se notar ainda no vídeo que a menina tenta de todas as formas proteger o seu animal, mas acaba caindo devido à força do animal.

Há um herói neste vídeo e que ajuda a criança

Por sorte, ao perceber que o pitbull corria em direção à criança, um homem, cuja identidade não foi revelada, consegue ajudar a menina e com muito esforço separar o cachorra que protagoniza um forte ataque.

Além das visualizações, o vídeo rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Esses cães não devem ser domesticados, entendam isso, não importa o quanto eles sejam ensinados, sua essência e instinto animal virão à tona a qualquer momento”;

“Pitbulls não são agressivos se você os trata com amor e eu afirmo que quem é o dono merece receber multa”;

“Lembrem-se rapazes, todo animal de estimação precisa de educação”.

Por fim, não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso e nem se a menina sofreu algum ferimento grave.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado na internet.

Importante! A gravação contém imagens sensíveis.

