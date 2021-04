Um vídeo divulgado recentemente pelo site Live Leak e no YouTube tem repercutido e registra um momento de pânico vivido por duas pessoas. Na gravação compartilhada e que foi registrada na última segunda-feira (29), por volta das 15h40, é possível ver o instante exato em que o veículo em que ambas estão é atingido por um enorme bloco de gelo.

Pode-se notar na gravação que o fato ocorreu poucos segundos após as pessoas entrarem no carro e a situação se torna ainda mais tensa, uma vez que o bloco de gelo cai na parte frontal do veículo.

De toda forma, embora o susto, é possível ver no vídeo que as duas pessoas conseguem deixar o veículo aparentemente sem ferimentos graves. Outra pessoa que aparece nas imagens também detém seu veículo.

De acordo com detalhes compartilhados na descrição do vídeo no YouTube, toda a situação aconteceu na Península de Kola, localizada no extremo Norte da Rússia.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Confira abaixo o vídeo divulgado na internet.

