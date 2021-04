Um caso ocorrido recentemente com alguns tripulantes de um barco que deixava a Itália e se encontrava no Estreito de Gibraltar deixou diversos internautas apreensivos e se tornou um verdadeiro momento desesperador para os tripulantes.

Em um vídeo divulgado no YouTube, pode-se notar o pânico dos indivíduos ao perceberem que a embarcação estava sendo atacada por 4 baleias. O medo aumentava ainda mais a cada investida dos animais.

Por sorte, como última alternativa e para que o fato não terminasse com um acidente grave, um dos homens que aparecem na imagem, cuja identidade não foi revelada, resolve acender um sinalizador, o que espanta as baleias e fazem com que a embarcação fique livre dos ataques.

Momento desesperador gerou dúvida nos internautas

Embora para muitos a cena seja aparentemente de um ataque, há quem acredite que talvez tudo não passe de uma brincadeira e que as baleias só estavam querendo se divertir. Seja verdade ou não, como se pode ver, os homens tentaram de todas as formas se proteger.

Além do momento de pânico, de acordo com informações compartilhadas, com as investidas das baleias, o leme do barco acabou quebrando.

Por fim, ao que se sabe, ninguém ficou ferido após o ocorrido.

