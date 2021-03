Um vídeo registrou o momento em que um vizinho corajoso ‘combate’ um incêndio em uma casa, nos Estados Unidos, enquanto espera a chegada do corpo de bombeiros.

A gravação impressionante foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, no YouTube.

“Meu vizinho viu chamas na janela e pediu à namorada para ligar para o 911. Enquanto isso, ele foi ver se conseguia parar o fogo”, detalhou a moradora.

“Eu tinha acabado de sair e voltaria logo. Eu recebi um telefonema de outro vizinho me avisando o que estava acontecendo”, completou.

Chegada do corpo de bombeiros

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários. O vídeo foi captado por uma câmera de segurança, ocorrido na semana passada.

“Ação incrível!”, “é assustador passar por isso” e “que movimento corajoso e durão, cara” foram algumas das mensagens.

O momento foi registrado na cidade de Sheffield Lake, no estado norte-americano de Ohio. O fogo foi controlado com a chegada dos militares. Confira o registro compartilhado no YouTube:

