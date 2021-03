Uma gravação noturna registrou, nesta semana, o momento em que dois ursos “invadem” uma casa nos Estados Unidos.

A gravação espetacular foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, no YouTube.

Nas imagens, é possível ver os animais aparentemente brincando na varanda da residência durante a noite.

“Nosso primeiro avistamento este ano. Eles brincaram por mais de 20 minutos na nossa varanda”, detalhou o morador.

Reprodução YouTube – Viralhog

Dois ursos ‘invadem’ casa

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários. Vídeo captado por uma câmera de segurança.

Como revelado, no momento da pequena invasão, a família proprietária dormia tranquilamente.

O momento foi registrado na cidade de Banner Elk, no estado norte-americano da Carolina do Norte. Confira o registro compartilhado no YouTube:

Com informações da página ‘ViralHog’

