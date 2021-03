O caso de um cachorrinho chihuahua do Texas, Estados Unidos, ganhou as mais diversas páginas de notícias recentemente. Para quem está se questionando o que aconteceu, Frank, como é conhecido, foi “desmascarado” por sua dona, Courtney Lyle, 34, após descobrir que o doguinho “roubava” os brinquedos de seus irmãos e os escondia no quintal de casa, nos mais distintos pontos.

Segundo informações compartilhadas pelo Metro UK, Frank é um cão de apoio para um de seus irmãos, o George, porém mesmo com a relação, isso não foi um impedimento para que o chihuahua ficasse com todos os brinquedos.

Seja enterrado na lama, colocado em arbustos ou até mesmo galhos de árvores, Lyle descobriu que Frank já acumulava vários brinquedos para si e só identificou o que estava acontecendo após decidir que iria cortar a grama, algo que não fazia há um determinado tempo.

Leia também:

Nas redes sociais, Courtney escreveu: “Isso é o resultado da limpeza do quintal ao cortar a grama, eles estão escondidos por toda parte. Que vergonha Frank por acumular brinquedos de seus irmãos”.

Sobre a grande quantidade de brinquedos, a mulher esclareceu que tem uma assinatura mensal com os artigos, o que facilitou para que a maioria fosse acumulado e sumisse aos poucos.

Embora todo o ocorrido, pode-se perceber através de fotos divulgadas nas redes que Frank ama seus irmãos, mesmo preferindo ficar com todos os brinquedos para si.

Reprodução – Jam Press

Que tal mais uma notícia fofinha de cachorrinho?