Você possivelmente já deve ter assistido algum vídeo em que um animal selvagem protagoniza um ataque para poder se alimentar e sobreviver, não é mesmo? Mas e quando dois animais lutam por uma presa, já viu?

Sobre a pergunta feita anteriormente, um caso compartilhado recentemente pelo canal do YouTube Kruger Sightings mostra justamente esta situação.

Para quem está curioso, no início do vídeo é possível ver um grupo de impalas correndo, quando um deles é surpreendido por um leopardo. Este possivelmente seria mais um registro em que um felino garante seu almoço, a não ser pelo fato de que uma hiena resolve se intrometer.

Afinal de contas, quem se deu melhor no fim deste vídeo?

Embora algumas tentativas insistentes do leopardo em continuar com a sua refeição, como se pode ver no vídeo, no fim das contas a hiena se deu melhor e ficou com o impala somente para ela.

Os internautas também reagiram ao vídeo e deixaram diversos comentários, dentre eles:

“As hienas são duronas, elas não brincam como os gatos. Vão direto ao assunto”;

“O leopardo é um animal inteligente, eles não correm o risco de se machucar, porque não vale a pena. Teria sido uma história diferente se fosse um leão vs hiena”;

“O Impala deveria ter ficado do lado do leopardo, dando-lhe confiança para revidar. Poderia ter melhorado suas chances de fuga, mas o coitado decidiu escapar de ambos”.

Quer ver como foi este momento? Então, assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.

