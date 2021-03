Um vídeo fofo, compartilhado recentemente, registrou o momento em que uma família de ursos tenta cruzar uma estrada nos Estados Unidos.

No entanto, a situação acaba gerando um congestionamento gigante, que foi provocado pela mamãe precavida e os pequenos filhotes.

A gravação impressionante foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, no YouTube.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

Reprodução YouTube – Viralhog

Nas imagens, é possível ver as várias tentativas da mamãe urso de cruzar a via. Como revelado, o caso aconteceu no último fim de semana.

Família de ursos

No total, eram quatro filhotes que estavam relutantes em cruzar a rodovia com os veículos parados, e precisavam da ajuda da mamãe.

O momento foi registrado na região de Winsted, localizada no estado americano de Connecticut. Confira o registro compartilhado no YouTube:

Com informações do canal ViralHog

LEIA TAMBÉM: