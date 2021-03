Neste fim de semana um homem de Samut Prakan, na Tailândia, passou por um momento assustador enquanto usava o banheiro da própria casa. Somchai, de 45 anos, estava sentado no vaso sanitário quando de repente sentiu que foi “cutucado” por algo.

De acordo com o Daily Mail, assim que resolveu verificar o que poderia estar tocando-o, o tailandês se deparou com uma cobra píton grande que saía pelo encanamento do vaso enquanto ele ainda estava sentado nele.

“Quando ele se levantou para ver o que o havia atingido, ele viu a cabeça de uma cobra olhando para ele de dentro do vaso sanitário”, escreveram.

O caso aconteceu em 28 de março e rapidamente os bombeiros foram acionados para ajudar a capturar o réptil e impedir que ele recuasse novamente para o esgoto, se tornando um visitante indesejado e perigoso no encanamento.

Um vídeo do momento foi gravado e mostra o “resgate” cuidadoso da cobra que colocou boa parte do corpo para fora. O bombeiro, Kaitisak Meesaeng, mostra toda a sua habilidade e precisão na hora de capturar o animal.

Com luvas e um reflexo rápido, o profissional consegue segurar a cobra pela cabeça e retirá-la do vaso sanitário.

Confira as imagens:

A equipe do serviço de emergência levou o animal para fora da casa, sendo posteriormente levada para avaliação veterinária. Logo, os profissionais a soltaram novamente na natureza, mas longe da aldeia na qual foi encontrada.

“Isso poderia ter sido muito pior, pois as pítons são agressivas e mordem as pessoas. Já aconteceu antes. Também tivemos que ter cuidado para não perder a cobra, pois o residente não a queria morando em sua tubulação”, explicou o bombeiro.

Confira mais:

No ano passado, Siraphop Masukarat , um jovem de 18 anos que vive nos arredores de Bangkok, na Tailândia, virou notícia após ser atacado por uma cobra píton quando se sentou no vaso sanitário.

Segundo o portal Marca, ele percebeu que tinha sido mordido no pênis quando sentiu uma dor intensa e viu a cobra com as presas enterradas na sua pele.

O jovem foi levado às pressas para o hospital , onde recebeu três pontos. A píton foi capturada e solta na floresta.