Um vídeo postado nas redes sociais mostrou o exato momento em que o fisiculturista britânico Ryan Crowley arrebentou o tendão peitoral ao tentar levar nada menos do que 220 kg em um treinamento de supino.

O acidente aconteceu em uma academia de Dubai, onde ele treina, no início da semana.

Crowley tinha acabado de fazer uma sessão de supino com 180 kg e resolveu tentar uma série com mais 40 kg.

Neste momento, é possível ver o tendão peitoral direito do fisiculturista arrebentando com tal força que chegou a ser arrancado do osso, deformando o peito do atleta.

Gritando de dor, Ryan caiu no chão se contorcendo. Veja o vídeo:

O tratamento do ferimento não ficou nada barato e Ryan resolveu abrir um financiamento coletivo no ‘GoFundMe” para ajudar a pagar as despesas médicas.