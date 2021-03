Qual seria a sua reação se saísse para o quintal ou estivesse passando por um local e desse de cara com uma leoa? Possivelmente de medo ou desespero, certo?

Um caso registrado na cidade de Moscou, na Rússia, repercutiu recentemente e deixou diversos internautas apreensivos. Para quem está curioso, diversos vizinhos acionaram as autoridades após darem de cara com uma leoa descansando no telhado de uma casa.

Rapidamente as autoridades chegaram ao local, porém logo perceberam que tudo não passava de um engano. “Aqui é um criadouro, a leoa não fugiu”, afirmou um dos oficiais.

O dono da felino acrescentou que a leoa só tinha saído para tomar um pouco de ar, contudo os vizinhos ressaltaram o quanto ficaram apreensivos, com medo de um possível ataque do animal.

Ao que se sabe, a felina só ficou de fato parada em cima do telhado e ninguém sofreu nenhum tipo de ataque ou teve ferimentos.

Fique atento e se proteja

Como já orientado em outras oportunidades, vale ressaltar que caso em algum momento você se depare com um animal selvagem, não se aproxime e acione o serviço de proteção imediatamente.

Por fim, ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube. (Com Depor).

