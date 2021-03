Uma criança de apenas sete anos foi, provavelmente, atacada por tubarão em uma praia de Fort Lauderdale, no sul da Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do site ‘CHV Notícias’, o pequeno teve que ser operado em um hospital no último fim de semana.

O menino teria sido mordido por um tubarão, embora os salva-vidas também suspeitam que se trate de um peixe barracuda, espécie perigosa que vive em águas salgadas.

No momento do ataque, o menino de 7 anos nadava em águas rasas em uma praia de Fort Lauderdale.

Como informado, ele teve que passar por uma cirurgia de emergência por causa de um ferimento profundo.

Ataques constantes

O ataque ocorreu poucos dias depois que outro menino de 9 anos, que estava de férias com sua família em Miami Beach (EUA), também foi mordido por um tubarão.

Ainda de acordo com as informações, as praias da Flórida costumam ser palco de ataques constantes.

Um dos últimos registrados em dezembro passado, foi quando um nadador quase morreu enquanto caminhava em busca de ajuda.

Como revelado, ele foi mordido no braço e na mão por um tubarão em uma praia de Siesta Key, na costa oeste da Flórida. Confira:

