“Homem de 38 anos procura esposa” é o que se lê na faixa colocada no município de Águas Claras, no Distrito Federal, com um número de celular para fazer contato.

A ideia inusitada foi do perito Sérgio Lopes, perito judicial que cansou de tentar encontrar uma parceira nos aplicativos de relacionamento e, diante da pandemia e do isolamento social, que impede que saia de casa para conhecer pessoas, resolveu inovar em sua busca por uma parceira.

Sérgio garante que procura um relacionamento sério, para casar, e disse que nos aplicativos tem um excesso de candidatos e tudo acaba virando uma bagunça.

A faixa foi colocada no último sábado (27) e já está rendendo frutos, apesar de muitos curiosos ligarem para ele par saber se não é pegadinha. “Não estou de brincadeira”, disse.

Segundo ele, algumas candidatas já fizeram contato, mas ainda nada muito promissor.