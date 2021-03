Um vídeo impactante registrou o momento em que o asfalto cede, de uma cidade no Vietnã, e uma carreta com arroz acaba tombando. No acidente, a carga ficou espalhada e o momento pegou pessoas da região de surpresa.

A gravação impressionante foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, no YouTube.

Reprodução YouTube – Viralhog

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

Nas imagens, é possível ver o veículo manobrando em frente a uma oficina mecânica. Funcionários do local acompanham o momento.

Reprodução YouTube – Viralhog

Asfalto cede na região

Como mostra o registro, no entanto, o asfalto acabou cedendo e o caminhão tombando. A carga por pouco não atinge os funcionários do local.

O caso aconteceu em Cai Lậy, cidade da província de Tien Gian. Confira o registro compartilhado no YouTube:

