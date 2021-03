Um vídeo compartilhado no Instagram do influenciador Matt Wright traz mais um retrato da reação de animais selvagens. Na gravação, que já conta com mais de 100 mil visualizações, é possível ver como um crocodilo reage ao ser alimentado.

Com um público assistindo atrás de uma grade, Matt mostra como faz para alimentar o réptil em mais um dos diversos registros compartilhados em sua conta.

Além da reação brutal do animal, pode-se escutar ainda o som emitido pelo crocodilo.

Veja também estes vídeos:

É possível ver ainda que ao notarem o movimento do crocodilo, algumas das pessoas que estavam no local o abandonaram.

Internautas ficaram surpreendidos com a gravação

Junto com as visualizações, o vídeo rendeu diversos comentários, dentre eles:

“O câmera man é corajoso e essas pessoas são loucas por estarem tão perto”;

“Esse é um grande crocodilo!”;

“Um dia ele vai ser atacado”;

“Este crocodilo é mau. Deve ter sido um problema real. 5m de mau humor é um pouco demais. Em todos os vídeos ele sempre tenta comer a pessoa que o alimenta”;

“Meu caro você precisa de alguns sapatos”.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram:

Você pode se interessar por: