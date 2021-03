Se você conhece um pouco dos trabalhos desenvolvidos por um pedreiro, possivelmente já deve ter visto algumas das técnicas para alinhar e assentar os blocos, não é mesmo?

Ainda sobre o ponto anterior, já parou para pensar na ideia de contar com um gatinho para ajudar neste processo de finalização? Se nunca passou por sua mente algo do tipo, um vídeo divulgado no TikTok mostra justamente esta situação, na qual um felino dá uma “patinha” na hora de construir um muro.

No vídeo, a pessoa responsável pela publicação escreveu: “Novo método de assentamento de tijolos”. E ainda acrescentou: “Pedreiro que tem um gato assim não precisa de prumo, nem linha”.

Os internautas adoraram a versão do ‘gatinho pedreiro’

Os internautas entraram na brincadeira e aproveitaram para deixar vários comentários no vídeo que já ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações. Confira a seguir alguns deles:

“Pedreiro que não tem cão, trabalha com gato. Lindinho”;

“Fiscal do muro. Está conferindo para andar de madrugada, certíssimo”;

“Vamos terminar logo essa obra Geraldo, porque eu quero almoçar”;

“Este gatinho é vigia da obra. Os pedreiros ficam enrolando no serviço, foi o jeito, o fiscal ficar de prontidão”;

“Ele está olhando se o serviço está bem feito”.

Quer conhecer o gatinho que está repercutindo no TikTok? Assista abaixo ao vídeo divulgado também no YouTube.

