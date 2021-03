Esta é a típica iniciativa que em nenhuma hipótese deve ser reproduzida, devido ao risco de um acidente grave ou até mesmo fatal.

Se você está curioso sobre o que aconteceu, um vídeo divulgado no TikTok pelo usuário @morzhserzh mostra um momento em que um homem não sóalimenta, como abraça um grande urso.

Além de adotar esta atitude com o animal selvagem, o fato chama a atenção, porque ao que se pode perceber na gravação, o homem, está a uma temperatura de -10 ºC, na neve, sem camiseta e somente de bermuda.

Momento de grande apreensão no vídeo

Outro ponto que deixou muitos internautas apreensivos com o vídeo, é que em um determinado momento o urso faz um movimento com a boca, como se fosse abocanhar algo, mas no fim acaba mordendo sua pata.

Publicada há 2 dias, a gravação já soma mais de 4 milhões de visualizações. Além disso, o ato de coragem do homem rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Ele mordeu a pata para não morder o homem”;

“Já são 2 vídeos em que percebo que o urso morde sua pata”;

“Que bonito o urso, mas não gostaria de ter um como animal de estimação”;

“Ele quase te devora, mas resistiu mordendo a mão”;

“O urso está doido para dar uma mordida”.

