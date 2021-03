Um novo vídeo onde mostra um cachorro brincando no mar pela primeira vez se tornou viral nas redes sociais na última semana.

A gravação espetacular foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, no YouTube.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

Nas imagens, é possível ver o animal se aproximando, e logo depois se divertindo loucamente na praia tranquila.

Reprodução/YouTube – ViralHog

Cachorro brincando no mar

“Pensei que fosse um banheiro gigante”, “como uma criança em uma piscina” e “até o cachorro tem a 1ª vez no mar” foram alguns dos comentários.

O caso engraçado aconteceu em New Smyrna Beach, cidade localizada no estado americano da Flórida. Confira o registro compartilhado no YouTube:

Com informações da página ‘ViralHog’

