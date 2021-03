Um objeto solto na pista colidiu contra o para-brisa de veículo que trafegava por uma vida movimentada nos Estados Unidos. A própria câmera de segurança do painel registrou o momento impactante, que assustou o motorista.

A gravação impressionante foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, no YouTube.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

“No caminho da casa para o trabalho, do nada, algo quebrou meu para-brisa. Eu estou bem, mas o para-brisa ficou totalmente quebrado”, relatou o condutor.

Aparentemente, outro veículo que também passava pela via acabou dando o impulso para a chave inglesa, e atingindo o automóvel que ficou danificado.

“Foi muito assustador, porque eu não sabia o que me atingiu até chegar em casa e revisar as filmagens com calma”, completou.

O caso aconteceu em Gainesville, localizada no estado norte-americano de Virginia. Confira o registro compartilhado no YouTube:

