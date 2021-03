Jay Brewer é conhecido nas redes sociais por seus vídeos com os animais perigosos e impressionantes que são criados no Reptile Zoo, uma loja de animais que acabou se transformando em zoológico especializado em repteis nos Estados Unidos.

Esta semana, ele divulgou um vídeo ao lado de uma rara cascavel albina. Na gravação, ele impede uma investida de bote da cobra, que está em modo ataque.

“A coisa mais fácil de fazer se você ver uma cascavel: afaste-se!!”, escreveu no Instagram.

As cobras albinas são extremamente raras na natureza. Assim como as cascavéis, outras espécies contam com sua camuflagem natural para se misturar ao ambiente. Ao não possuir a pigmentação comum, estes animais tem muito mais dificuldade para se esconder dos predadores.

Venenosas e podem ser encontradas no Brasil

De acordo com a National Geographic, existem mais de 24 espécies de cascavel e apenas uma delas vive no Brasil, a Crotalus durissus que pode ser encontrada em cerrados, regiões áridas e semi-áridas do Nordeste.

Todas as cobras desta espécie possuem famoso chocalho que emite um som forte que elas usam para alertar os predadores quando se sentem ameaçadas ou para distrair sua presa.

Confira mais:

O famoso ruído de chocalho vem do som criado quando segmentos ocos e ósseos em forma de noz se chocam.

As cascavéis são venenosas e podem matar humanos entre 6 e 48 horas após a picada se não for procurado atendimento médico. A maioria das picadas de cascavel danifica os tecidos e afeta o sistema circulatório, destruindo tecidos da pele e células sanguíneas, o que causa hemorragia interna.