Um vídeo impactante, gravado recentemente, registrou uma gigantesca tempestade de areia nos Estados Unidos.

A gravação espetacular foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, no YouTube.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

Nas imagens, é possível ver como um veículo se aproxima de uma tempestade de areia, muito densa.

“Fui pego por uma grande tempestade de areia no oeste do Texas com rajadas de vento”, detalhou o motorista.

REPRODUÇÃO/YOUTUBE – VIRALHOG

Como revelado, a tempestade provocou múltiplos acidentes e bloqueios de estradas devido a condições perigosas.

O caso aconteceu nesta semana em Plains, cidade localizada no estado norte-americano do Texas. Confira o registro compartilhado no YouTube:

Tempestade de areia – fenômeno

De acordo com os especialistas, o fenômeno ocorre quando a umidade relativa do ar é mais baixa que 80%, permitindo a suspensão de partículas em sua maioria sólidas mas não aquosas pelo ar.

Ainda de acordo com as informações, o resultado pode ser névoa seca, tempestade de areia (ou poeira), turbilhão de areia (ou poeira).

Com informações da página ‘ViralHog’

