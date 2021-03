Independente da espécie de um animal, é quase um fato que as reações de cada um deles podem ser bastante inusitadas, principalmente quando se sentem de alguma forma ameaçados.

Um vídeo divulgado recentemente pelo usuário @vids.by.dc no TikTok, mostra uma situação em que uma mulher que tentava tirar uma selfie com um camelo acabou sofrendo com uma reação inusitada do animal.

Para quem está se questionando sobre o que aconteceu, a mulher, que não teve a identidade revelada, estava olhando fixamente para a tela do celular, se preparando para a foto, quando de repente o camelo prende parte de seu cabelo e o arranca com os dentes.

Na gravação, é possível notar que após arrancar os fios de cabelo, o animal, diferente do que talvez alguns pensem, não os cuspiu, mas sim continuou mastigando.

Internautas ficaram surpresos com esta situação

Com uma soma de mais de 11 milhões de visualizações, o vídeo rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Ninguém sabe a dor que a senhora sentiu”;

“Uma foto grátis? Não minha querida, custa cabelo”;

“Daquele dia em diante ela parou de tirar selfies”;

“Oh, isso doeu”;

“Isso me fez lembrar quando uma vaca comeu minha camisa e meu boné quando estava perto do rio”.

Está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Confira abaixo o vídeo divulgado no Tik Tok.

