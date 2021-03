Qual seria a sua reação se desse de cara com uma leoa parada do lado de fora do seu carro? Se você tem dúvidas sobre esta pergunta, um caso compartilhado recentemente no TikTok pelo perfil @latestsightings mostra justamente esta situação.

Na gravação, que já ultrapassou a marca de 100 mil visualizações, é possível ver a felina do lado de fora do carro, observando quem está dentro.

Em tom de brincadeira em sua publicação, o @latestsightings questionou os internautas: “Janelas levantadas ou abaixadas?”.

Rapidamente, diversos comentários foram deixados pelos telespectadores que escreveram:

“Eu já teria entrado embaixo do assento”;

“Como uma gaiola em volta do carro inteiro”;

“Ela está pensando em como quebrar a janela, mas não sabe como”;

“Apenas senti como se estivesse encarando a morte da cara”;

“Ai meu Deus, eu adoraria isso, amo os grandes felinos e adoraria que essa linda garota ficasse ao lado do meu carro”.

Fique atento e se proteja!

Como se pode ver, neste caso, a situação terminou bem e se em algum momento de sua vida experienciar algo semelhante, lembre-se de em nenhum momento abaixar os vidros e tentar acariciar o animal.

Importante! Se encontrar uma espécie selvagem perdida fora de seu habitat, não se aproxime e acione imediatamente o serviço de proteção de sua cidade.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok.

