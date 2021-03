Vídeo mostra captura de píton-reticulada rara na varanda de uma casa; 'É a maior que eu peguei nos últimos seis meses ou um ano'

Um capturador de cobras e outros répteis gravou o momento em que encontrou uma cobra píton-reticulada de três metros e com a barriga bem cheia na varanda de uma casa na Austrália.

De acordo com o MSN, Stuart McKenzie, publicou o vídeo na sua página do Facebook Sunshine Coast Snake Catchers e se surpreendeu com o tamanho do animal.

“É a maior que eu peguei nos últimos seis meses ou um ano. Você não vê mais as grandes por aí porque muitas vezes eles não atingem essa idade, eles tendem a ser atropeladas. Ver um grande como esse é muito raro e muito impressionante”, explicou ao Daily Mail Austrália.

Píton não é o único animal selvagem avistado ao redor da casa da família

A cobra que foi encontrada descansando sobre uma grade consumiu algum animal de médio porte. McKenzie acredita que ela se alimentou de um gambá.

“A família me disse que tinha alguns gambás grandes no quintal, então essa seria a refeição mais provável. Uma píton-reticulada poderia sobreviver sem comer por mais seis meses após uma refeição desse tamanho”, revelou o profissional.

Esta espécie pode viver até 20 anos e não é venenosa, mas acidentes podem acontecer devido o seu bote potente e a força que elas usam para comprimir suas vítimas.

Reprodução / Instagram

Em um trecho de um episódio do programa “Caçadores de Pítons”, foi divulgado pela página oficial do Discovery Brasil no YouTube e mostra como nem toda captura de pítons é tão tranquilo como parece.

Confira mais:

Na gravação, é possível ver como a cobra usa toda a sua força para escapar, se enrolando no braço da capturadora rapidamente.