Vídeo impressionante registra ‘estranho fenômeno’ no céu durante tempestade

Um vídeo impressionante, gravado nesta semana, captou um 'estranho fenômeno' no céu durante uma tempestade. Conhecido popularmente como ‘nuvem tsunami’, o fenômeno foi registrado no País de Gales, de acordo com informações do site 'Metro Reino Unido'.

Como revelado, os observadores das nuvens na costa norte do país europeu se depararam com um horizonte assustador nesta terça-feira (24). Os moradores ficaram impactados com a ilusão que fez uma enorme formação de nuvens parecer um tsunami no céu.

A visão notável – pensada em se estender por quilômetros e milhares de metros de altura – parecia um maremoto agourento e foi vista por incontáveis ​​habitantes da região.

Segundo o site inglês, moradores de lugares a 30 milhas de distância compartilharam imagens do fenômeno impressionante.

A incrível formação de nuvens com milhares de metros de altura e vários quilômetros de largura nesta terça-feira

Como revelado pelo portal, o registro espetacular rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando várias reações entre os usuários.

A moradora local Maria Taylor, de Llandudno, tirou fotos do extenso banco de nuvens. Um observador disse: "Foi como uma onda gigante. Muito estranho e muito incomum".

Ainda de acordo com as informações, outro acrescentou que "nunca tinham visto nada parecido". Confira um vídeo que registrou o momento e que foi compartilhado nas redes:

Segundo vários especialistas, apesar de aparentemente ser assustador para desconhecidos (pelo tipo de formação), trata-se de um fenômeno conhecido.

Forte tempestade – Sul da Argentina

Outro vídeo impressionante, gravado no início do mês de março, também registrou um fenômeno semelhante no céu durante uma tempestade.

O arquivo viral foi compartilhado no YouTube pelo canal 'ViralHog', página com quase 900 mi inscritos na popular plataforma.

Como revelado, o caso aconteceu no pequeno município de Pico Truncado, província de Santa Cruz, no sul da Argentina.

“Eu vi que uma grande nuvem que eu nunca tinha visto se aproximava e me surpreendeu. Corri para pegar meu telefone e comecei a gravar e então houve uma tempestade”, revelou uma moradora local.

Conforme revelado, o vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais, com várias reações. Confira o registro viral compartilhado no YouTube:

Nuvem se movendo rapidamente; vários relatos nas redes sociais

Um terceiro vídeo espetacular também registrou uma nuvem semelhante se movendo pela costa nos Estados Unidos. O registro foi captado no estado do Alabama, no dia 1º de março.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo canal 'ViralHog', o arquivo viral foi compartilhado no YouTube. Confira o registro acelerado:

