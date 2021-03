Vídeo surpreendente mostra força e velocidade de grande crocodilo para se alimentar; confira

Se você já conferiu vídeos de crocodilos em ação, possivelmente deve ter percebido que eles possuem uma força evidente e são bastante ágeis quando querem se alimentar, não é mesmo?

Independente do tipo ou porte do animal, estes répteis não medem esforços para garantir a sua refeição do dia.

E uma gravação divulgada pelo influenciador Matt Wright em sua conta do Instagram traz mais um retrato do reino animal e da “hora do almoço” de um crocodilo.

Nesta oportunidade, utilizando uma vara com um pedaço de carne, o homem mostra como faz para alimentar o animal.

Em sua publicação, Matt escreveu: “Alimentando este grande crocodilo e demonstrando a velocidade e a força com que seguem”.

Os internautas também se surpreenderam

Desde que foi publicada, a gravação vem repercutindo entre os internautas e rendendo diversos comentários, dentre eles:

“O crocodilo é maior do que a cerca”;

“Isso é incrível, velocidade brutal e potência. Incrível”;

“Poder incrível, absolutamente nenhuma chance de escapar daquelas mandíbulas”.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado.

Fique atento e não se arrisque!

Vale reforçar que embora neste caso o influenciador não tenha sofrido nenhum dano, este é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida, uma vez que estamos falando de um animal selvagem.

Caso encontre esta ou qualquer outra espécie de animal semelhante, não se aproxime e acione imediatamente o serviço de proteção.

