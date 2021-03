Vídeo viral mostra movimento certeiro de mangusto ao caçar cobra e surpreende pela habilidade

A luta entre mangustos e cobras já são cenas conhecidas da vida selvagem e que sempre rendem vídeos que chamam a atenção. Dessa vez, uma caçada impressionante do pequeno mamífero voltou a se tonar viral nas redes sociais.

De acordo com o portal Hindi Latestly, a gravação mostra o momento que um mangusto é certeiro ao atacar e abocanhar uma cobra que estava deslizando pelo galho de uma árvore.

A cobra permanece com a boca aberta, pronta para dar o bote, mas o pequeno e feroz mangusto não dá oportunidades e permanece com os dentes cravados abaixo da cabeça do réptil.

Confira o vídeo que foi publicado novamente no TikTok e mostra o animal dando um salto alto e caçando a cobra de forma muito habilidosa:

O NDTV esclareceu que este vídeo foi originalmente compartilhado no Twitter pelo escritório do Vice-Conservador de Florestas de West Nashik em Maharashtra, na Índia.

Os mangustos matam e comem as cobras, pois são imunes ao seu veneno, segundo o National Geographic. Células mutantes bloqueiam as neurotoxinas de entrar em sua corrente sanguínea e isso os torna capazes de sobreviver à picada mortal de cobras venenosas.

Reprodução / Pixabay / Julius1de / Foto-Rabe

Por mais que essa espécie de mamífero seja pequena, ela é feroz e em sua maioria lutam pela sobrevivência com as cobras. Eles caçam de forma solitária ou em grupos.

Cobras mambas que podem ser frequentemente encontradas em árvores e possuem um veneno letal, viram facilmente alvos dos mangustos.

Um vídeo famoso mostra como o mamífero se balança em uma mamba negra para desenroscá-la de uma árvore. Provavelmente, a cobra foi morta sobre a árvore antes do trabalho para puxá-la ao chão começar. Veja as imagens a seguir!

