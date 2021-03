Vídeo flagra momento inusitado em que leopardo rouba comida de dentro da boca de crocodilo; assista

Qual a probabilidade de um leopardo tentar roubar a comida de um crocodilo e sair sem ser atacado? E mais, qual a probabilidade de um leopardo roubar a comida de dentro da boca de um crocodilo sem ser atacado?

Sobre os questionamentos anteriores, você pode possivelmente dizer que nenhuma, não é mesmo? Mas se estas perguntas te surpreendem, saiba que um caso divulgado pelo canal do YouTube Kruger Sightings mostra justamente esta situação.

Na gravação, que já conta com mais de 2 milhões de visualizações, pode-se ver como cautelosamente o felino vai retirando parte do alimento preso na boca do réptil, até que consegue um pedaço grande o suficiente para deixar o local.

O fato chama a atenção principalmente pela coragem do animal que se alimenta praticamente de dentro da boca do crocodilo.

Preparando-se para um ataque ou não, o fato é que desta vez não houve nenhuma reação evidente do réptil na gravação divulgada.

Internautas ficaram bastante surpresos com este “encontro”

No YouTube, os internautas mostraram as suas reações e o quanto ficaram surpresos. Confira abaixo alguns dos comentários deixados no vídeo:

“Já vi milhares de clipes de animais e nunca vi esse tipo de comportamento”;

“Este crocodilo é como a criança que adormece com comida na boca”;

“Essa filmagem é uma loucura, eu nunca pensei que algo assim seria possível”;

“Leopardo para o crocodilo: ‘é um pedaço de carne muito grande, você não consegue engolir; você vai sufocar. Deixe-me ajudá-lo’”;

“Meu Deus nunca vi nada assim antes”.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado na internet.

