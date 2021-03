Veterinários alertam sobre tendência perigosa no Tiktok que incentiva animais de estimação a comerem alimentos picantes

Veterinários chilenos alertaram nesta semana sobre uma tendência perigosa no Tiktok que incentiva os animais de estimação a comerem alimentos picantes.

Pessoas que seguem a tendência incentivam os animais de estimação, principalmente cães, a consumir molhos picantes, que podem causar sérios danos à saúde.

De acordo com informações do site T13, a ‘moda perigosa' também tem sido alertada pelos colégios veterinários europeus devido ao aumento de pessoas fazendo o “desafio” com seus animais de estimação.

“Temos a responsabilidade de garantir o bem-estar dos animais, por isso, como a Faculdade de Medicina Veterinária estamos alertando os usuários das redes sociais para não replicar esse tipo de ação, pois essa 'moda' ameaça a saúde dos animais de estimação ”, alertou Colmevet por meio de nota.

“Desafio” no Tiktok

David Rodríguez, porta-voz da Colmevet e especialista em alimentação animal, mencionou os danos causados por molhos picantes ou alimentos não certificados.

“Podem causar danos graves, esofagite ou úlceras gástricas devido à irritação da mucosa do sistema digestivo ”, completou.

Ainda de acordo com T13, em casos graves, os danos causados pelas especiarias podem levar à pancreatite , fazendo com que os animais de estimação sofram de dores, vômitos e diarreia, que podem ser fatais. Confira:

Veterinarios de Chile alertan peligrosa tendencia de Tiktok que incita a mascotas a comer picantes.https://t.co/lCcvmm8w4K — T13 (@T13) March 22, 2021

Com informações do site T13

