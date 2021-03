‘Envio estava caro’: Jovem compra celular pela internet e recebe réplica quase do seu tamanho; confira

Se você é adepto às compras online, possivelmente já deve ter ouvido relatos de pessoas que compraram algo e receberam outro produto ou um artigo bastante diferente da descrição, não é mesmo?

Um caso divulgado recentemente nas redes e que aconteceu com um jovem vem repercutindo e chamando a atenção. Para quem está curioso, o rapaz divulgou no Facebook uma experiência inusitada que teve, após realizar uma compra no site Lazada, que pertence atualmente ao Grupo Alibaba.

Confira um resumão de tudo que aconteceu!

Em linhas gerais, o jovem, que não teve a identidade revelada, tinha o desejo de comprar um celular do tipo iPhone e mesmo com algumas dúvidas, decidiu prosseguir com a sua transação.

A surpresa veio quando recebeu o “celular”, que na verdade era uma réplica de quase seu tamanho. O rapaz escreveu em seu post: “É por isso que o frete era tão caro”.

Internautas ajudam a desvendar o mistério

De acordo com informações compartilhadas, alguns internautas se manifestaram, tentando explicar que na verdade a réplica era uma mesa no formato de iPhone, inclusive em uma das fotos é possível ver as pernas do objeto.

Ficou curioso e quer qual o tamanho do “celular”? Confira abaixo. (Com Mega Notícias).

Reprodução - Mega Notícias

