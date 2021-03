Vídeo registra alce 'correndo atrás' de cachorro 'brincalhão' em volta de árvores

Um vídeo registrou o momento em que um alce aparece 'correndo atrás' de um cachorro, aparentemente, ‘brincalhão’ nos Estados Unidos.

A gravação foi compartilhada recentemente pelo canal ‘ViralHog’, que já conta com quase 900 mil inscritos no YouTube.

Nas imagens, é possível ver como o alce acaba correndo atrás do cão, provavelmente instigado pelo latido do animal.

Reprodução/YouTube - ViralHog

"Alce brincalhão?"

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado no estado americano do Alasca, no pequeno distrito Nikiski.

Como revelado, o registro se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários. Confira o momento:

Com informações do canal ‘ViralHog’

