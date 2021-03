Jogador do Barcelona dado por morto há 40 anos reaparece com vida

A história do ex-jogador de basquete do Barcelona, Charles Thomas, que "ressuscitou" após 40 anos em que todos pensavam que ele estava morto, surpreendeu esta semana.

De acordo com o El Pais, ele vive hoje 74 anos em uma casa de repouso em Amarillo, no Texas, conforme revelou Norman Carmichael, que foi seu companheiro de equipe no Barça e que entrou em contato com o americano por vídeo chamada.

Thomas jogou para o time do Barcelona entre 1970 e 1975 e, após sua aposentadoria, se tornou dependente químico e se separou da esposa. Pouco se sabia sobre o ex-jogador após sua carreira, mas o boato de que ele havia morrido de forma violenta ganhou grande força.

Uma das últimas notícias se espalhou no início da década de 1980, quando ele foi atendido em um aeroporto com sintomas de ingestão de drogas e álcool. E mais tarde, garantiram que ele havia falecido.

Em sua biografia na Wikipedia, após seus dados básicos de nascimento, era informado: “Acredita-se que ele poderia ter morrido no início dos anos 80, embora não haja certeza”.

O regresso e a surpresa

Reprodução / Arquivo Barcelona

Carmichael diz que quando recebeu a notícia de que Thomas queria falar com ele 40 anos depois, ele pensou que era uma piada.

"Fiquei sem palavras no momento em que vi seu rosto na videochamada. Eu o reconheci pelo seu sorriso e seu jeito de falar. Ele falou comigo com muita calma e em nenhum momento ele tentou me convencer de que era ele. Ele só queria falar comigo", explicou.

Thomas foi um dos primeiros americanos a entrar na liga espanhola e, com os seus 2,01 metros, surpreendeu todos os torcedores com as suas jogadas.