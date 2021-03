Vídeo impactante mostra luta brutal entre leoa e elefante; assista

Embora não seja necessariamente um registro recente, um vídeo do canal do YouTube Kruger Sightings traz mais um retrato de como funciona a vida selvagem e já conta com mais de 14 milhões de visualizações.

Nesta oportunidade, uma leoa é flagrada tentando garantir seu almoço do dia, através de um ataque brutal a um elefante.

O que chama a atenção principalmente na gravação, é que embora o tamanho, a felina não teme de nenhuma forma seguir com o ataque para poder se alimentar.

De acordo com informações compartilhadas, o vídeo foi registrado no Parque Somalisa, que fica localizado no Zimbábue, Sul da África.

Este é apenas um retrato da vida selvagem

Como já citado em outras oportunidades, vale ressaltar que embora as imagens possam parecer fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem, ou seja, os animais precisam atuar, na maioria das vezes, para poder se alimentar e continuar sobrevivendo.

Ainda sobre a informação anterior, é por este motivo que não há nenhum tipo de intervenção quando são presenciados ataques animais.

Com milhões de visualizações, como citado no início deste conteúdo, o vídeo rendeu comentários do tipo:

“Que bom que mamãe não estava por perto! Ela teria esmagado aquele gato!”;

“Ela devia estar desesperada para alimentar seus filhotes. Este ataque certamente drenou muito de sua energia”;

“Quando aquele elefante envelhecer, ele vai atacar implacavelmente todos os leões que encontrar”.

Sobre o desfecho deste caso, como se pode ver, não foi desta vez que a leoa conseguiu derrotar o elefante.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

