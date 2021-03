Americano criava tubarões no porão de sua casa para vender

Joshua Seguine, de 40 anos, foi preso na Geórgia, em 2017, por dirigir sem carteira de habilitação e também por transportar cinco tubarões pequenos em um tanque circular que estava na parte de trás de seu caminhão.

Desde então, ele vem sendo investigado pela polícia e foi pego novamente com a mão na massa. Desta vez, ele não estava dirigindo seu caminhão, estava em casa mesmo. Mas os policiais encontraram no porão de sua casa uma piscina com sete tubarões-de-areia, uma espécie que é protegida em Nova York. No local, havia ainda dois outros tubarões, de outras espécies, mortos.

Joshua vendia seus tubarões pela Internet e tinha muitos compradores espalhados em vários estados.

Ele foi preso e condenado a pagar uma multa de US$ 5 mil (cerca de R4 30 mil) por comercialização de animais protegidos pelas leis ambientais.